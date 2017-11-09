В Харькове мужчина из окна квартиры бросил сигнальную ракету и угрожал взорвать дом

09 ноября 2017 г. 13:26
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Вчера 38-летний житель дома на улице Астрономической из окна бросил сигнальную ракету, предварительно приведя ее в действие, сообщили в отделе коммуникаций ГУ НП в Харьковской области. Устройство обнаружил под своим припаркованным авто житель района. Он сообщил о находке в полицию.

Когда правоохранители прибыли на вызов, правонарушитель закрылся в квартире, открыл газ и угрожал, что взорвет дом. Полицейские эвакуировали жильцов дома. Никто не пострадал. Жена нарушителя пояснила, что мужчина часто выпивает и употребляет наркотики.

Мужчину задержал спецназ, взломав двери квартиры.

В доме мужчины полицейские обнаружили 4 шприца с жидкостью бурого цвета, около килограмма семян мака, три бутылки с жидкостью с характерным запахом ацетона, рассказал начальник Киевского отдела полиции города Харькова Александр Коцар.

Возле дома эксперты изъяли корпус «РСП 30» и обугленные металлические элементы.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

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