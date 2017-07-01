В Харькове мужчина из-за ревности избил жену

01 июля 2017 г. 10:57
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Накануне в 22:00 с улицы в отделение реанимации Харьковской городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи в бессознательном состоянии была госпитализирована 34-летняя харьковчанка. Установлено, что указанные повреждения пострадавшему нанес из ревности ее 44-летний мужчина. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

По их сведениям, ссора произошла по месту жительства супругов. После чего женщина в тяжелом состоянии выбежала из квартиры на улицу, где потеряла сознание. Прохожие вызвали бригаду.

По данному факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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