В Харькове мужчина избил патрульного - ему грозит до 5 лет тюрьмы

23 октября в 3:21 в дежурную часть Новобаварского отдела полиции поступило сообщение о том, что по улице Дудинской человек в неадекватном состоянии ударил работника патрульной полиции.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, на месте происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что во время патрулирования полицейские заметили 37-летнего мужчину, который с фонариком в руках что-то искал в траве. Правоохранители попросили его представиться и предъявить документы, после чего мужчина начал агрессивно себя вести, угрожал стражам порядка, пытался убежать и дважды ударил патрульного в лицо.

Следователями Новобаварского отдела полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. 23 октября правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.