В Харькове мужчина избил соседку молотком, ограбил и сбежал в Полтавскую область

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, происшествие произошло 28 августа около 12 часов дня.
Злоумышленник через незапертую дверь проник в дом к своим соседям, где в это время находилась 42-летняя хозяйка дома.
Мужчина несколько раз ударил ее молотком по голове, после чего завладел деньгами и золотыми изделиями и убежал.
Полицейские разыскали и задержали злоумышленника в течение нескольких часов. Он успел убежать в Полтавскую область.
Как оказалось, 32-летний мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие корыстные преступления.
Похищенные материальные ценности у злоумышленника обнаружили и изъяли.
Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание за разбой предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Злоумышленник находится под стражей.
Идет досудебное расследование.