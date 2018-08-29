В Харькове мужчина избил соседку молотком, ограбил и сбежал в Полтавскую область

29 августа 2018 г. 16:12
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Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, происшествие произошло 28 августа около 12 часов дня.

Злоумышленник через незапертую дверь проник в дом к своим соседям, где в это время находилась 42-летняя хозяйка дома. 

Мужчина несколько раз ударил ее молотком по голове, после чего завладел деньгами и золотыми изделиями и убежал. 

Полицейские разыскали и задержали злоумышленника в течение нескольких часов. Он успел убежать в Полтавскую область. 

Как оказалось, 32-летний мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие корыстные преступления.

Похищенные материальные ценности у злоумышленника обнаружили и изъяли.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание за разбой предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Злоумышленник находится под стражей.

Идет досудебное расследование.

 

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