В Харькове мужчина избил соседку молотком, ограбил и сбежал в Полтавскую область

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, происшествие произошло 28 августа около 12 часов дня.

Злоумышленник через незапертую дверь проник в дом к своим соседям, где в это время находилась 42-летняя хозяйка дома.

Мужчина несколько раз ударил ее молотком по голове, после чего завладел деньгами и золотыми изделиями и убежал.

Полицейские разыскали и задержали злоумышленника в течение нескольких часов. Он успел убежать в Полтавскую область.

Как оказалось, 32-летний мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие корыстные преступления.

Похищенные материальные ценности у злоумышленника обнаружили и изъяли.

Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание за разбой предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Злоумышленник находится под стражей.

Идет досудебное расследование.