В Харькове мужчина изготовлял фальсификат водки в гараже

14 июня 2017 г. 11:58
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В Харькове был обнаружен подпольный цех по изготовлению спиртных напитков. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Харьковской области.

50-летний житель Харьковской области организовал в гаражном помещении подпольный цех по производству фальсифицированной водки, смешивая спирт с водой. Полученный фальсификат разливал в пластиковые бутылки , после чего продавал через розничную сеть г. Харькова и области, а также через интернет.

«В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины, работники налоговой милиции Харьковщины провели обыски по адресу, где осуществлялось незаконное изготовление, хранение и реализация фальсифицированных алкогольных напитков, во время следственно-оперативных мероприятий было обнаружено и изъято оборудование, более 8 тыс. литров спирта , 815 литров фальсификата алкогольных напитков. Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составляет более 1370000 гривен », - об этом сообщает начальник оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области Сергей Марехин.

На данный момент устанавливается полный круг лиц, причастных к противоправной деятельности, каналов поступления на территорию Харьковской области спирта, мест хранения и реализации.

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