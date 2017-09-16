В Харькове мужчина напал на женщину

Накануне около 20:40 в переулке Землемерном на женщину напал мужчина. Он схватил ее за шею и, повалив на землю, забрал телефон.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, в совершении преступления подозревается 55-летний неоднократно судимый житель Харькова. Вещественное доказательство изъято.

По данному фактуоткрыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении данного преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.

