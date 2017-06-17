В Харькове мужчина обокрал ребенка

Сегодня, около 8:00 утра, экипаж полиции получил вызов о краже велосипеда.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, прибыв на улицу Деревянко, патрульные опросили заявителя, которая сообщила, что сегодня утром ее внук оставил велосипед у детской площадки, после чего двухколесный транспорт исчез.

Полицейские опросили свидетелей, один из которых сообщил, что видел неподалеку от места происшествия мужчину, который возможно и украл двухколесный транспорт. Патрульные опeративно разыскали неизвестного с детским велосипедом.

Во время беседы с патрульными человек уверял, что велосипед, который был при нем - его собственность. Однако свидетели опознали похитителя.

Вором оказался 45-летний харьковчанин. Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского отдела полиции.