В Холодногорском районе мужчина поджег себя на глазах у жены

18 декабря в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с ожогами всего тела в тяжелом состоянии доставили 43-летнего мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции.

Предварительно правоохранители установили, что 43-летний мужчина находился в квартире с женой. Он облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег. Женщина сообщила, что ранее мужчина уже пытался совершить самоубийство, выпрыгнув из окна.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.