В Харькове мужчина погиб, упав в котлован коммунальщиков

05 октября 2017 г. 10:59
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ЧП произошло около 1:30 на улице Ковтуна.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, из-за падения в вырытый котлован погиб человек в возрасте около 50 лет.

В настоящее время устанавливаются личность погибшего и обстоятельства происшествия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией - ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

На своей станице в Facebook директор департамента информации и связей с общественностью Юрий Сидоренко опубликовал фотографии с места событий.

По словам Сидоренко, котлован глубиной полтора метра был огражден.

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