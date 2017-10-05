В Харькове мужчина погиб, упав в котлован коммунальщиков

ЧП произошло около 1:30 на улице Ковтуна.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, из-за падения в вырытый котлован погиб человек в возрасте около 50 лет.

В настоящее время устанавливаются личность погибшего и обстоятельства происшествия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией - ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

На своей станице в Facebook директор департамента информации и связей с общественностью Юрий Сидоренко опубликовал фотографии с места событий.

По словам Сидоренко, котлован глубиной полтора метра был огражден.