В Харькове мужчина попал под электричку

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19 сентября 2019 г. 12:17
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18 сентября около 20:56 в полицию поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции о том, что электричка сообщением «Харьков-Лихачева» недалеко от платформы «Липовая роща» наехала на неизвестного мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что погибшим является 66-летний мужчина. 

Сейчас полиция устанавливает место проживания и родственников погибшего. 

Информация зарегистрирована в Новобаварском отделе полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

 

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