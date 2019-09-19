В Харькове мужчина попал под электричку

18 сентября около 20:56 в полицию поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции о том, что электричка сообщением «Харьков-Лихачева» недалеко от платформы «Липовая роща» наехала на неизвестного мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что погибшим является 66-летний мужчина.

Сейчас полиция устанавливает место проживания и родственников погибшего.

Информация зарегистрирована в Новобаварском отделе полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.