В Харькове мужчина проник в чужой дом

24 ноября 2017 г. 15:36
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Патрульные задержали мужчину, который пробрался в чужое жилье, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что на улице Кубанской через окно к заявителю проник неизвестный.

Прибывшие на вызов правоохранители пообщались с хозяином дома, который сообщил, что видел у себя в доме неизвестного. Полицейские вошли в дом и услышали, как разбилось окно. Из него убегал, выбрасывая вещи, мужчина.

Правоохранители задержали убегавшего. Им оказался 42-летний харьковчанин.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.

Мужчина задержан. Патрульные передали его следователям.

 

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