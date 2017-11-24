В Харькове мужчина проник в чужой дом

Патрульные задержали мужчину, который пробрался в чужое жилье, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что на улице Кубанской через окно к заявителю проник неизвестный.

Прибывшие на вызов правоохранители пообщались с хозяином дома, который сообщил, что видел у себя в доме неизвестного. Полицейские вошли в дом и услышали, как разбилось окно. Из него убегал, выбрасывая вещи, мужчина.

Правоохранители задержали убегавшего. Им оказался 42-летний харьковчанин.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.

Мужчина задержан. Патрульные передали его следователям.