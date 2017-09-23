В Харькове мужчина свел счеты с жизнью, бросившись под поезд

23 сентября 2017 г. 10:52
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Накануне в 7:00 в дежурную часть Основянского отдела полиции поступило сообщение от диспетчера станции "Основа" о том, что на 251 километре возле железнодорожного пути было обнаружено тело мужчины.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 33-житель города Харькова. Мужчина свел счеты с жизнью, положив голову на железнодорожные пути под поезд.

Сейчас следствем открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

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