В Харькове мужчина свел счеты с жизнью из-за болезни сына

Трагедия произошла сегодня в одном из домов на улице Васнецова.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, мужчина запустил прибор в действие и бросился на него головой. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

По словам его жены, их общий ребенок болел сахарным диабетом, это очень тяжело воспринимал погибший.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства данного происшествия и причины, которые привели к этой трагедии. Факт события внесены в журнал единого учета сообщений.

