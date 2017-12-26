В Харькове мужчина убил сожительницу

26 декабря 2017 г. 17:25
63 просмотра

В Харькове мужчина убил ножом свою сожительницу, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

25 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домовладений обнаружено тело женщины без признаков жизни.

Прибывшие на вызов правоохранители установили, что погибшей является 56-летняя женщина.

Как рассказал начальник Основянского отдела полиции Игорь Коленко, в ходе проведения розыскных мероприятий следственно-оперативная группа в течение часа задержала 66-летнего харьковчанина. Он  находится под стражей.

Правоохранители установили, что между сожителями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. Во время ссоры мужчина два раза ударил женщину ножом в грудь.

От полученных травм потерпевшая скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК  Украины.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.