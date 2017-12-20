В Харькове мужчина ударил ножом своего знакомого

Полицейские Харькова задержали мужчину, который ударил ножом знакомого, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в харьковской области.

53-летнего харьковчанина доставили в больницу скорой неотложной помощи с ножевым ранением живота. После двух операций мужчина впал в кому.

Харьковские правоохранители задержали 54-летнего злоумышленника. Полицейские выяснили, что мужчина ударил ножом потерпевшего во время совместного употребления спиртного.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства с места происшествия.

Следственным отделом Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.