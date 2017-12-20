В Харькове мужчина ударил ножом своего знакомого

20 декабря 2017 г. 15:50
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Полицейские Харькова задержали мужчину, который ударил ножом знакомого, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в харьковской области.

53-летнего харьковчанина  доставили в больницу скорой неотложной помощи с ножевым ранением живота. После двух операций мужчина  впал в кому.

Харьковские правоохранители  задержали 54-летнего злоумышленника. Полицейские выяснили, что мужчина ударил ножом потерпевшего во время совместного употребления спиртного.

Правоохранители изъяли  вещественные доказательства с места происшествия.

Следственным отделом Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

 Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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