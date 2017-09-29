В Харькове мужчина угнал автомобиль, пока хозяйка была у стоматолога

29 сентября 2017 г. 10:52
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Накануне в отдел полиции поступило сообщение от 54-летней женщины о том, что неизвестный угнал ее автомобиль «Шкода Октавия».

Известно, что женщина вместе со своим мужем приехала к стоматологу. В то время как она находилась у врача, ее муж познакомился с парнем. Через некоторое время мужчина увидел, что его ключ от автомобиля заменен на другой, а когда вышел посмотреть на улицу - обнаружил отсутствие автомобиля.

После предоставления ориентирования работниками полиции в поселке Старый Мерчик указанный автомобиль был остановлен. Причастным к незаконному завладению автомобиля оказался 21-летний ранее судимый житель города Сумы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
 

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