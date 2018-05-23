В Харькове мужчина угнал и разбил чужой автомобиль

В полицию обратился 50-летний мужчина и заявил о том, что неизвестные похитили его автомобиль марки «ВАЗ».
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Полицейские задержали угонщика автомобиля. Им оказался 26-летний ранее судимый харьковчанин.
Злоумышленник увидел автомобиль на улице Танкопия, разбил в нем стекло и угнал машину.
Через несколько минут мужчина не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в столб. После этого вор оставил разбитый автомобиль и скрылся с места происшествия.
Следователи Слободского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
За угон автомобиля мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Автомобиль находится на штраф площадке.
Идет следствие.