В Харькове мужчина угнал и разбил чужой автомобиль

23 мая 2018 г. 22:20
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В полицию обратился 50-летний мужчина и заявил о том, что неизвестные похитили его автомобиль марки «ВАЗ».

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские задержали угонщика автомобиля. Им оказался 26-летний ранее судимый харьковчанин.

Злоумышленник увидел автомобиль на улице Танкопия, разбил в нем стекло и угнал машину.

Через несколько минут мужчина не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в столб. После этого вор оставил разбитый автомобиль и скрылся с места происшествия.

Следователи Слободского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

За угон автомобиля мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Автомобиль находится на штраф площадке.

Идет следствие.

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