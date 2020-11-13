В Харькове мужчина угрожает взорвать себя гранатой: полиция ведет переговоры

В Харькове полицейские принимают меры для задержания вооруженного мужчины, который угрожает взорвать гранату в своем домовладении.

Как сообщалось, сегодня утром к мужчине правоохранители пришли с обыском, однако он вышел к ним с гранатой, отсоединил чеку и стал угрожать ее взорвать.

В действие введена специальная полицейская операция «Гром». Ситуация находится под контролем полиции.

В полиции предоставили подробности происшествия и фото с места событий.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мужчина с гранатой уединился в своем домовладении.

Со злоумышленником ведутся переговоры по его добровольному разоружению и выполнению законных требований полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Согласно санкции статей злоумышленнику наказание предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.