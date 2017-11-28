В Харькове мужчина украл из спортклуба более 100000 гривен

Ночью злоумышленник проник в спортивный клуб на Гвардейцев-Широнинцев и совершил кражу денег и спортпитания, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие по сообщению сигнализации правоохранители увидели на фасаде спортклуба отжатое металлопластиковое окно. В одном из залов полицейские обнаружили злоумышленника и задержали его. Злоумышленником оказался 37-летний ранее судимый харьковчанин.

Он успел открыть сейф и забрать больше 100 000 гривен и 48 энергетических батончиков на сумму около 2000 гривен.

Следственным отделом Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.