В Харькове мужчина устроил стрельбу. Есть раненый

13 июня 2017 г. 9:38
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Информация о том, что на улице Героев Сталинграда слышны выстрелы, поступила в Слободской отдел полиции вчера в 19:55. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.

Патрульные полицейские, которые также получили ориентировку, увидели похожего по описанию человека. При появлении правоохранителей мужчина стал убегать, при этом он выбросил оружие, по предварительным данным - "Флобер".

В результате происшествия пострадал 35-летний гражданин. Его с ранением шеи доставили в 4-ю больницу Харькова. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное.

Задержанным является 38-летний мужчина, а пострадавший - его товарищ, с которым они вместе распивали алкоголь.

Факт события внесен в Журнал единого учета правонарушений, решается вопрос о правовой квалификации.

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