В Харькове мужчина выбросился из окна многоэтажки

Вчера ночью в Немышлянском районе Харькова из окна своей квартиры выбросился молодой мужчина.

Об этом сообщают очевидцы-пользователи соцсетей.

Происшествие произошло на улице Рыбалко.

От полученных травм мужчина погиб на месте.

По словам очевидцев, у молодого человека были проблемы с психическим здоровьем.

На место выезжала следственно-оперативная группа полиции.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 28 авгутса на Харьковщине произошло 4 попытки самоубийства.