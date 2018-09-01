В Харькове мужчина выбросился из окна многоэтажки

Вчера ночью в Немышлянском районе Харькова из окна своей квартиры выбросился молодой мужчина.
Об этом сообщают очевидцы-пользователи соцсетей.
Происшествие произошло на улице Рыбалко.
От полученных травм мужчина погиб на месте.
По словам очевидцев, у молодого человека были проблемы с психическим здоровьем.
На место выезжала следственно-оперативная группа полиции.
Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 28 авгутса на Харьковщине произошло 4 попытки самоубийства.