В Харькове мужчина забил до смерти приятеля

18 сентября 2017 г. 11:08
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Накануне около 23:00 возле дома на улице Латвийской между приятелями возникла ссора, в ходе которой мужчина забил до смерти своего 27-летнего знакомого и скрылся с места происшествия.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, на данный момент 38-летний подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, - сообщил начальник Немышлянского ОП полковник полиции Андрей Лихачев. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Следствие продолжается.
 

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