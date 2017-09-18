В Харькове мужчина забил до смерти приятеля

Накануне около 23:00 возле дома на улице Латвийской между приятелями возникла ссора, в ходе которой мужчина забил до смерти своего 27-летнего знакомого и скрылся с места происшествия.

Как сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области, на данный момент 38-летний подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, - сообщил начальник Немышлянского ОП полковник полиции Андрей Лихачев. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Следствие продолжается.

