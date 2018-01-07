В Харькове мужчина зарезал свою сожительницу

07 января 2018 г. 15:32
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В Харькове в Индустриальном районе 28-летний мужчина убил свою 31-летнюю сожительницу, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как выяснилось, в рождественскую ночь женщина вместе со своим сожителем распивали спиртное. Между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина ударил женщину кухонным ножом в грудь.

Вследствие кровопотери потерпевшая скончалась. Мужчину задержали правоохранители, он находится под стражей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Следствие по делу продолжается.

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