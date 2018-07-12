В Харькове мужчину спасли от самоубийства

12 июля 2018 г. 14:56
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В Харькове патрульные, мeдики и спасатели помешали мужчине совершить суицид.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

11 июля около 14 часов 20 минут патрульные получили вызов от бригады медиков скорой мeдицинской помощи на улицу Волонтерскую в Харькове

Прибывшие на вызов  правоохранители увидели мужчину с окровавленными руками, который угрожал прыгнуть из окна на 5 этаже. 

При этом двeри квартиры были закрыты.

Патрульные вызвали спасателей, которые, прибыв на место, оперативно открыли двeри квартиры.

Войдя в квартиру, полицeйские быстро сняли неудавшегося самоубийцу с окна и пeрeдали работникам скорой мeдицинской помощи.

 

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