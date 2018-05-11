В Харькове на дороге во время движения загорелась иномарка

10 мая в 20:51 спасателям поступило сообщение о пожаре в автомобиле на проезжей части на улице Ромена Роллана в Харькове.

Во время движения в автомобиле «Audi A4» 2009 года выпуска загорелся моторный отсек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Водитель остановился, вышел из автомобиля и вызвал спасателей.

На момент прибытия спасателей огонь успел охватить моторный отсек на площади около 2 кв.м.

Спасатели локализовали пожар в 21:04 и ликвидировали его в 21:14.

Причину возникновения пожара выясняют.