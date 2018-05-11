В Харькове на дороге во время движения загорелась иномарка

10 мая в 20:51 спасателям поступило сообщение о пожаре в автомобиле на проезжей части на улице Ромена Роллана в Харькове.
Во время движения в автомобиле «Audi A4» 2009 года выпуска загорелся моторный отсек.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Водитель остановился, вышел из автомобиля и вызвал спасателей.
На момент прибытия спасателей огонь успел охватить моторный отсек на площади около 2 кв.м.
Спасатели локализовали пожар в 21:04 и ликвидировали его в 21:14.
Причину возникновения пожара выясняют.