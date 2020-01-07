В Харькове на медиков скорой помощи, прибывших на вызов, напал отец 4-летнего пациента

07 января 2020 г. 14:54

На харьковских медиков скорой помощи, прибывших на вызов в Рождественскую ночь, было совершено нападение.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«Рождественская ночь прошла неспокойно! Опять было совершено нападение на бригаду Е (Н) МД», - говорится в сообщении.

По данным медиков, ночью 7 января в 02:40 в службу «103» поступил вызов к 4-летнему ребенку.

Прибыв на место вызова, медики застали на месте уже 3 экипажа полиции.

Родители ребенка были в состоянии алкогольного опьянения, и после помощи ребенку его отец отказался от госпитализации малыша в больницу.

Отмечается, что находясь в агрессивном состоянии, мужчина отобрал рабочие телефоны медиков и напал на врача бригады.

В результате нападения врача бригады «скорой» госпитализировали в харьковскую больницу скорой и неотложной помощи.

 

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