В Харькове на мини-приют совершено повторное нападение: убиты 14 животных

01 августа 2018 г. 18:06
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В Харькове сегодня ночью произошел очередной случай массового убийства неизвестными животных в приюте.

Как сообщила вице-Президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова, сегодня ночью на мини-приют в Харькове совершили повторное нападение.

На этот раз убиты 14 животных.

«Так как за две недели ничего не было сделано в раскрытии тяжкого преступления, преступники почувствовали свою безнаказанность. 
Вернулись и с особой циничностью повторили свой "подвиг"...», - написала зоозащитница.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 июля в этом мини-приюте неизвестные убили 9 животных. 

Также активистка сообщила, что в совершении жестокого акта убийства животных волонтеры подозревают троих молодых людей, и у них есть описание злоумышленников.

Полицией открыто уголовное производство по ч.3 ст.299 Уголовного кодекса Украины.

 

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