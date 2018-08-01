В Харькове на мини-приют совершено повторное нападение: убиты 14 животных

В Харькове сегодня ночью произошел очередной случай массового убийства неизвестными животных в приюте.

Как сообщила вице-Президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова, сегодня ночью на мини-приют в Харькове совершили повторное нападение.

На этот раз убиты 14 животных.

«Так как за две недели ничего не было сделано в раскрытии тяжкого преступления, преступники почувствовали свою безнаказанность.

Вернулись и с особой циничностью повторили свой "подвиг"...», - написала зоозащитница.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 июля в этом мини-приюте неизвестные убили 9 животных.

Также активистка сообщила, что в совершении жестокого акта убийства животных волонтеры подозревают троих молодых людей, и у них есть описание злоумышленников.

Полицией открыто уголовное производство по ч.3 ст.299 Уголовного кодекса Украины.