В Харькове на мужчине вспыхнула одежда

21 сентября 2017 г. 17:00

Сообщение о пожаре, который произошел в квартире на 4-м этаже жилой 9-этажки  улице Клочковской, 199 -В  поступило 21 сентября в 11:20,  сообщили в пресс-службе ГСЧС Украині вХ арьковской области.

Пожар был ликвидирован хозяином квартиры еще до прибытия спасателей. Как стало известно, этот человек пользовался легковоспламеняющейся жидкостью на балконе.

По предварительным данным во время этого процесса некоторое количество жидкости разлилось. Когда он закурил, на нем загорелась одежда. Кроме того огонь охватил еще и домашние вещи на балконе. Мужчина самостоятельно справился с огнем, но при этом получил ожоги. Бригадой скорой он был госпитализирован.

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