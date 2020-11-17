В Харькове на остановке обнаружили мертвого мужчину: открыто уголовное дело об убийстве

17 ноября 2020 г. 10:35
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Сегодня утром на улице Москалевской в Новобаварском районе Харькова прохожие обнаружили мертвого мужчину в крови.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 17 ноября около 5:50 в полицию поступило сообщение о том, что на остановке транспорта по улице Москалевской лежит тело человека в крови.

По данным полиции, пгибшим оказался 47-летний местный житель.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Причину смерти мужчины выясняют. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц.

 

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