В Харькове на парковке сгорели два автомобиля

Сообщение об охваченных огнем двух автомобилях в Шевченковском переулке спасателям поступило в половине третьего ночи.

Сегодня возле жилого дома только груда металла, оставшаяся от ВАЗа, и изуродованная огнем «Хонда».

Алена живет вот в этом доме, говорит: ей не спалось, смотрела телевизор, и вдруг услышала взрыв.

Алена, местная жительница

Смотрю, вот, в окно, такой дым, огонь большой, думаю, что там происходит, встаю - смотрю, там взрыв, все взрывается, ну, где-то три, три взрыва было. Да, это просто ужас какой-то. Вот. Сочувствую, владельцам машины сильно сочувствую.

Андрей работает дворником в этом дворе, сгоревшие машины увидел уже, когда пришел на работу. Говорит, местные убеждены, что это, скорее всего, поджог.

Андрей, дворник

Вроде как оттуда кто-то перелез. Вроде как, ну такое, слух, я, а так, потихоньку... сожгли две машины

По словам помощника начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игоря Лупандина к месту пожара были направлены 9 спасателей на автоцистернах, огонь тушили пеной. Полностью ликвидировать возгорание удалось через 45 минут с момента вызова, уже рассматривают предварительную причину пожара.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк.обл.

Это - занос открытого источника огня неизвестного человека. Хотелось бы сказать, что это два пожара, это одновременно произошло практически одновременно, произошло два пожара в автомобилях, имеется в виду – сначала, может так, предварительно, будем говорить, сначала было в автомобиле ВАЗ, а затем уже в Honda. В «Хонде» произошел пожар, но это имеется в виду, что это два отдельные пожары.

По информации спасателей, с начала года в городе сгорело более двухсот автомобилей. В большинстве причиной возгорания является занесение открытого источника огня, то есть поджог.