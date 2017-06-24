В Харькове на предприятии погиб мужчина

24 июня 2017 г. 12:54
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Информация о происшествии поступила к правоохранителям от медиков накауне, около 11:47. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харкьвоской области.

Смертельные повреждения 68-летний мужчина получил во время ремонта оборудования. Пострадавшего доставили в одну из больниц города Харькова однако, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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