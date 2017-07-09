В Харькове на предприятии рабочий упал с пятиметровой высоты

Инцидент произошел накануне на предприятии, расположенном на улице Матросова.

Как рассказали в отделе комуникации полиции в Харьковской области, повреждения мужчина получил во время выполнения работ по покраске и по собственной неосторожности упал с высоты около 5 м на бетонные плиты. 40-летнего пострадавшего доставили в реанимационное отделение в тяжелом состоянии с многочисленными повреждениями.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.