В Харькове напали на провизора фармкомпании

В Харькове совершено разбойное нападение на провизора одной из фармацевтических компаний, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Уголовное дело открыто по ч 4 ст. 187 УК Украины.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, по предварительным данным следствия, днем ​​2 сентября, нападавшие позвонили в дверь квартиры, где жил потерпевший. Когда мужчина открыл, его сразу же ударили по голове и затолкали внутрь.

Трое грабителей, двое из которых были в балаклавах, связали хозяина жилья, били его и требовали сказать, где он прячет сбережения. Когда мужчина отказался отвечать, злоумышленники достали нож и стали резать ему руки и пальцы. Под давлением пострадавший рассказал им, где хранит деньги.

Нападавшие забрали у него более 10 тысяч долларов и ювелирные изделия и пытались убежать. Однако шум в квартире услышали соседи потерпевшего, которые сразу же вызвали полицию.

Двух вероятных злоумышленников задержали по «горячим следам». Ими оказались местные жители в возрасте 24 и 40 лет. Один из них - ранее судимый и в сейчас находится на испытательном сроке. Другой - является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 4 ср. 190, ст. 263 УК Украины.

В начале августа этого года прокуратура утвердила ему сообщение о подозрении и настаивала на заключении под стражей. Однако суд отпустил его под домашний арест.

У задержанных обнаружили и изъяли перчатки, балаклаву, многофункциональный нож, металлическую палку и т.п., украшения, часть денег.

В настоящее время готовятся сообщения о подозрении и ходатайства об избрании меры пресечения.

Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без права внесения залога.

Кроме того, правоохранители разыскивают третьего нападающего.