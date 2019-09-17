В Харькове на пустыре изнасиловали несовершеннолетнюю девушку

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17 сентября 2019 г. 19:30
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В Новобаварском районе Харькова на пустыре изнасиловали несовершеннолетнюю девушку.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 16 сентября в 14:45 в полицию поступило заявление от 17-летней жительницы  Лозовой о том, что на пустыре вблизи переулка Лизы Чайкиной ее изнасиловал малознакомый мужчина. 

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 22-летний уроженец Нововодолажского района Харьковской области.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3
ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

Сейчас подозреваемого разыскивают правоохранители.

 

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