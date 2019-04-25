В Харькове на рабочего с крана упала кабина авто

25 апреля 2019 г. 9:44

24 апреля в 15:25 в полицию от медиков скорой помощи поступило сообщение о смертельном травмирования мужчины на предприятии.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

Правоохранителями установлено, что в связи с несоблюдение соответствующих норм на 55-летнего мужчину с крана упала кабина автомобиля.

На месте происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

Инцидент зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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