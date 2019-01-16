В Харькове на ребенка обвалился козырек крыльца подъезда - соцсети

16 января 2019 г. 11:26
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Вчера, 15 января, в одном из домов в переулке Ржевского, 18 на школьника упал козырек подъезда. 

Об этом сообщила мама пострадавшего ребенка в одной из харьковских групп в Facebook.

«Пару дней назад под нашим подъездом натянули ленту и наклеили на дверях подъезда «Осторожно обвал. Машины не ставить». А с крыши висели большие сосульки. Ну, вот сегодня и настал тот страшный день! И надо было бы в ту минуту оказаться именно моему сыну! Сегодня утром, при выходе из подъезда в школу, падает козырёк и попадает ему по ноге! Это благодарю Бога, что не по голове! Когда я спросила у работников, они сказали: «Ну, мы же ленту натянули», — говорится в сообщении женщины в соцсетях.

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