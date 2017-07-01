В Харькове на стройке рабочий выпал с высоты третьего этажа здания

01 июля 2017 г. 11:46
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Событие произошло 30 июня около 8:30 на строительстве, расположенном на улице Салтовское Шоссе. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Харьковской области.

27-летний харьковчанин доставлен в реанимационное отделение Харьковской городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи в тяжелом состоянии с многочисленными повреждениями. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей в тяжелом состоянии.

Предварительно информация о происшествии внесена в журнал единого учета правонарушений. Проводится проверка.

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