В Харькове на улице Амосова ограбили кредитное учреждение

20 ноября вечером в полицию поступило сообщение об ограблении кредитного учреждения на улице Амосова в Харькове, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Потерпевшая сотрудница учреждения сообщила, что двое неизвестных мужчин силой незаконно завладели деньгами кредитного объекта. Также женщина описала вероятных грабителей и сообщила, где именно могут находиться злоумышленники.

По указанному адресу правоохранители обнаружили одного из мужчин, вероятно причастного к грабежу.

Позже полицейские нашли второго подельника грабителя.

Злоумышленники задержаны. Их передали в Немышлянский отдел полиции.

Дальнейшие обстоятельства выясняются.