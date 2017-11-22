В Харькове на улице Амосова ограбили кредитное учреждение

20 ноября вечером в полицию поступило сообщение об ограблении кредитного учреждения на улице Амосова в Харькове, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.
Потерпевшая сотрудница учреждения сообщила, что двое неизвестных мужчин силой незаконно завладели деньгами кредитного объекта. Также женщина описала вероятных грабителей и сообщила, где именно могут находиться злоумышленники.
По указанному адресу правоохранители обнаружили одного из мужчин, вероятно причастного к грабежу.
Позже полицейские нашли второго подельника грабителя.
Злоумышленники задержаны. Их передали в Немышлянский отдел полиции.
Дальнейшие обстоятельства выясняются.