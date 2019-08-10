В Харькове на улице ограбили девушку: подозреваемый задержан

В Харькове правоохранители задержали мужчину, вероятно, причастного к грабежу, который произошел в переулке Роганском сегодня, 10 августа.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
По предварительной информации, неизвестный открытым путем завладел сумкой девушки и убежал.
В ходе отработки вызова патрульные обнаружили разыскиваемого мужчину, который имел при себе похищенные вещи заявительницы.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.
Делом будут заниматься следователи.