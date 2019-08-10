 

В Харькове на улице ограбили девушку: подозреваемый задержан

10 августа 2019 г. 17:15
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В Харькове правоохранители задержали мужчину, вероятно, причастного к грабежу, который произошел в переулке Роганском сегодня, 10 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По предварительной информации, неизвестный открытым путем завладел сумкой девушки и убежал.

В ходе отработки вызова патрульные обнаружили разыскиваемого мужчину, который имел при себе похищенные вещи заявительницы.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.

Делом будут заниматься следователи.

 

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