В Харькове на улице ограбили девушку: подозреваемый задержан

В Харькове правоохранители задержали мужчину, вероятно, причастного к грабежу, который произошел в переулке Роганском сегодня, 10 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По предварительной информации, неизвестный открытым путем завладел сумкой девушки и убежал.

В ходе отработки вызова патрульные обнаружили разыскиваемого мужчину, который имел при себе похищенные вещи заявительницы.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.

Делом будут заниматься следователи.