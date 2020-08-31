В Харькове на улице ограбили мужчину и женщину, подозреваемый задержан

В Харькове полицейские задержали мужчину за совершение грабежа.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Так, 30 августа в 16:30 в полицию поступило сообщение о грабеже вблизи малого моста по переулку Клочковскому.

На месте происшествия полицейские выяснили, что злоумышленник отобрал сумку у 67-летней женщины, из которой забрал деньги в сумме 120 гривен. Затем повалил 59-летнего сожителя женщины на землю, отобрал у него перстень-печать из серебра и убежал.

По предоставленным потерпевшими приметам правоохранители в течение часа разоблачили в совершении преступления ранее судимого 45-летнего жителя Луганской области.

При поверхностном осмотре у злоумышленника были найдены вещественные доказательства.

Мужчина задержан. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.

По данному факту следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.