В Харькове на улице ограбили пенсионера

16 мая в полицию обратился 68-летний житель поселка Покотиловка и сообщил, что на проспекте Гагарина в Харькове неизвестный вырвал из его рук барсетку, в которой находилось 2 мобильных телефона, банковские карточки и документы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители по предоставленному им описанию задержали злоумышленника неподалеку от места происшествия. На место также выезжала следственно-оперативная группа.

Грабителем оказался 30-летний ранее судимый харьковчанин. Мужчина сознался в содеянном.

Полицейские установили, что злоумышленник вытащил из барсетки мобильные телефоны и выбросил ее недалеко от места совершения грабежа.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.