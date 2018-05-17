В Харькове на улице ограбили пенсионера

17 мая 2018 г. 13:32
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16 мая в полицию обратился 68-летний житель поселка Покотиловка и сообщил, что на проспекте Гагарина в Харькове неизвестный вырвал из его рук барсетку, в которой находилось 2 мобильных телефона, банковские карточки и документы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители по предоставленному им описанию задержали злоумышленника неподалеку от места происшествия. На место также выезжала следственно-оперативная группа.

Грабителем оказался 30-летний ранее судимый харьковчанин. Мужчина  сознался в содеянном.

Полицейские установили, что злоумышленник вытащил из барсетки мобильные телефоны и выбросил ее недалеко от места совершения грабежа.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Следователем Слободского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.

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