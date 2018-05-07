В Харькове на улице ограбили женщину

В полицию обратилась 46-летняя женщина и сообщила, что на остановке общественного транспорта неизвестный сорвал с ее шеи золотую цепочку.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
В совершении грабежа полицейские разоблачили 38-летнего ранее судимого харьковчанина.
Задержанный признался в преступлении.
Вещественные доказательства - цепочку с ладанкой – правоохранители изъяли.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.