В Харькове на улице ограбили женщину

В полицию обратилась 46-летняя женщина и сообщила, что на остановке общественного транспорта неизвестный сорвал с ее шеи золотую цепочку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В совершении грабежа полицейские разоблачили 38-летнего ранее судимого харьковчанина.

Задержанный признался в преступлении.

Вещественные доказательства - цепочку с ладанкой – правоохранители изъяли.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.