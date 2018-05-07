В Харькове на улице ограбили женщину

07 мая 2018 г. 10:14
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В полицию обратилась 46-летняя женщина и сообщила, что на остановке общественного транспорта неизвестный сорвал с ее шеи золотую цепочку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В совершении грабежа полицейские разоблачили 38-летнего ранее судимого харьковчанина.

Задержанный признался в преступлении.

Вещественные доказательства - цепочку с ладанкой – правоохранители изъяли.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

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