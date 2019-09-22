 

В Харькове на улице внезапно умерла женщина

22 сентября 2019 г. 14:50
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Сегодня  утром в Слободском районе Харькова прямо на улице умерла женщина.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По  информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о внезапной смерти женщины на улице Зерновой поступило в полицию 22 сентября около 7:00.

По предварительным данным, 75-летней пенсионерке стало плохо с сердцем, она потеряла сознание и упала на землю. 

Медики, прибывшие на место, констатировали смерть женщины.

Информация зарегистрирована в Слободском отделе полиции. Причины смерти женщины устанавливаются.

 

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