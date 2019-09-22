В Харькове на улице внезапно умерла женщина

Сегодня утром в Слободском районе Харькова прямо на улице умерла женщина.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о внезапной смерти женщины на улице Зерновой поступило в полицию 22 сентября около 7:00.

По предварительным данным, 75-летней пенсионерке стало плохо с сердцем, она потеряла сознание и упала на землю.

Медики, прибывшие на место, констатировали смерть женщины.

Информация зарегистрирована в Слободском отделе полиции. Причины смерти женщины устанавливаются.