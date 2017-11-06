В Харькове на улице выявили мужчину с неизвестным веществом

06 ноября 2017 г. 11:32
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Во время дневного патрулирования 5 ноября на улице Ахсарова полицейские заметили гражданина, который вел себя подозрительно, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Увидев правоохранителей, мужчина заметно занервничал. Мужчину задержали и при поверхностном осмотре правоохранители обнаружили у гражданина 11 свертков с нeизвестным веществом, похожим на наркотическое.

По данному факту патрульные вызвали на место следственно-опeративную группу.

В целом, правоохранителями за дневную смену зафиксировано 5 случаев, связанных с наркопреступлениями.

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