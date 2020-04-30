В Харькове на улице задержали обнаженную женщину с отрезанной головой в пакете (видео)

В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав фото и видео с места происшествия.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области,30 апреля около 06:00 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Полтавский Шлях идет обнаженная женщина.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили женщину в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором находилась отрезанная женская голова.

Что-либо объяснять и рассказывать работникам полиции женщина отказалась. Для выяснения обстоятельств происшествия ее доставили в Холодногорский отдел полиции.

Также в полиции рассказали, что 30 апреля в 8:25 в Дергачевский отдел полиции поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 11-летней племянницы. Человек живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.

Информация о данных событиях зарегистрирована в журналах учета территориальных подразделений полиции. Все обстоятельства устанавливаются.