В Харькове на улице задержали обнаженную женщину с отрезанной головой в пакете (видео)

30 апреля 2020 г. 10:00
14 просмотров

В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом.

Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, опубликовав фото и видео с места происшествия.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области,30 апреля около 06:00 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Полтавский Шлях идет обнаженная женщина. 

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили женщину в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором находилась отрезанная женская голова. 

Что-либо объяснять и рассказывать работникам полиции женщина отказалась. Для выяснения обстоятельств происшествия ее доставили в Холодногорский отдел полиции.

Также в полиции рассказали, что 30 апреля в 8:25 в Дергачевский отдел полиции поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 11-летней племянницы. Человек живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.

Информация о данных событиях зарегистрирована в журналах учета территориальных подразделений полиции. Все обстоятельства устанавливаются.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53