В Харькове на вокзале ЮЖД ищут взрывчатку

Информация о заминировании ЮЖД поступила в дежурную часть Холодногорского отдела полиции сегодня в 20-42, эвакуированы около 300 человек.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции и эксперты взрыво-технического управления областного ГУНП.

Периметр места происшествия перекрыт полицией. Для удобства пассажиров взрывотехники в первую очередь проверили подземный переход и платформы, чтобы не задерживать посадку и движение поездов. Сейчас проводится осмотр административного здания вокзала и прилегающей территории.