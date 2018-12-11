В Харькове на железнодорожных путях нашли тело неизвестной женщины: открыто уголовное дело

8 декабря в 21.25 вблизи завода, расположенного по улице Большая Панасовская в Харькове, на железнодорожных путях было найдено тело женщины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, умершей 50-60 лет. Данные о личности женщины выясняются.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции.

Тело со следами обморожения без видимых признаков насильственной смерти правоохранители направили в морг.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.