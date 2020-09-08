В Харькове напали на офис "Прайд Хаба": полиция проводит проверку

На офис комьюнити-центра "Прайд Хаб", расположенный в переулке Подольском в Основянском районе Харькова, напали неизвестные и побили окна в помещении.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Соответствующее обращение поступило в полицию 7 сентября около 14:00.

На место выезжала следственно-оперативная группа.

Информация зарегистрирована в Едином реестре учета заявлений и сообщений Основянского отдела полиции. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, проводится проверка по данному факту.

Отметим, как сообщила вице-президент общественной организации "Сфера" Анна Шарыгина, это – третье нападение на данный офис за неделю. По ее словам, все три случая происходили ночью в одно и то же время.