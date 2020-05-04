В Харькове напали на продавщицу киоска

49-летняя пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние ее здоровья медики оценивают как стабильно тяжелое.

Как сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области, ЧП произошло на проспекте Александровском 3 мая около 15:40. По адресу выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции, которая установила, что неизвестный ударил продавщицу киоска ножом в лицо и живот, забрал 1500 гривен из кассы и скрылся.