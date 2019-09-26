В Харькове нашли гранату возле техникума

26 сентября пиротехническая группа ГСЧС разминировала боеприпас времен Второй мировой войны, который обнаружили в Слободском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На взрывоопасный предмет случайно наткнулся молодой человек во время прогулки возле стадиона Харьковского механического техникума.

Он сразу сообщил о своей находке в полицию, сотрудники которой до прибытия пиротехников и взяли данный предмет под охрану.

Прибывшие на место вызова пиротехники идентифицировали его как гранату Ф-1 времен Второй мировой войны. Взрыватель у нее отсутствовал.

Гранату с места обнаружения изъяли и обезвредили на специальной подрывной площадке за пределами Харькова. Пострадавших нет.