В Харькове нашли гранату возле техникума

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26 сентября 2019 г. 17:37
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26 сентября пиротехническая группа ГСЧС разминировала боеприпас времен Второй мировой войны, который обнаружили в Слободском районе Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На взрывоопасный предмет случайно наткнулся молодой человек во время прогулки возле стадиона Харьковского механического техникума.

Он сразу сообщил о своей находке в полицию, сотрудники которой до прибытия пиротехников и взяли данный предмет под охрану.

Прибывшие на место вызова пиротехники идентифицировали его как гранату Ф-1 времен Второй мировой войны. Взрыватель у нее отсутствовал.

Гранату с места обнаружения изъяли и обезвредили на специальной подрывной площадке за пределами Харькова. Пострадавших нет.

 

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